قتلى في حادث إطلاق نار بمركز تجاري بكوبنهاغن الدنماركية

أعلنت الشرطة الدنماركية، الإثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في إطلاق نار بمركز تجاري بالعاصمة كوبنهاغن.

وقال قائد شرطة كوبنهاغن، سورين توماسن، في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به الذي أوقفته الشرطة عقب الحادث هو دنماركي، ويبلغ عمره 22 عاما، وله تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، حسب ما ذكرت الإذاعة الدنماركية.

وأضاف توماسن أن إطلاق النار لا علاقة له بالإرهاب.

والقتلى هم شاب وشابة دنماركيين (17 عاما)، ورجل روسي (47 عاما)، بحسب المصدر نفسه.

وأكد قائد شرطة كوبنهاغن إن أربعة من المصابين في حالة حرجة.

كما دعا سكان المنطقة إلى مشاركة أي مقطع مصور قد يكون قد التقطوه عن إطلاق النار أو المهاجم مع الشرطة، والامتناع عن مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن "الشرطة تلقت تقارير عن إطلاق النار في مركز "فيلدز" التجاري، أحد أكبر مراكز التسوق في الدول الاسكندنافية ويقع على مشارف العاصمة الدنماركية، الساعة 05:37 مساءً بالتوقيت المحلي (15:37 ت.غ) الأحد، فيما وصلت القوات الأمنية بسرعة إلى الموقع، واعتقلت المشتبه به".

وكان نجم البوب البريطاني هاري ستايلز سيقدم عرضًا في مكان قريب من الحادث، إلا أنه تم إلغاء حفلته الموسيقية.

وفي معرض تعليقه على الحادث، قال ستايلز، في تغريدة عبر تويتر، إنه "محطم القلب".

كما أعرب عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء جمهوره في الحفل، قائلا: "الرجاء الاعتناء ببعضكم البعض".

وأظهرت مشاهد تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يركضون خارج المركز التجاري، فيما نشرت قناة "TV2" الدنماركية صورة لرجل أثناء وضعه على نقالة.