برلمانية داعمة للإرهاب بالسويد تقدم شكوى ضد وزيرة الخارجية

تقدمت النائبة المستقلة في البرلمان السويدي أمينة كاكابافيه، الداعمة لتنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي (ذراع بي كي كي في سوريا)، بشكوى ضد وزيرة الخارجية آن ليندي، على خلفية دورها في ابرام المذكرة الثلاثية بين السويد وفنلندا وتركيا لتبديد مخاوف أنقرة الأمنية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السويدية الرسمية، فقد زعمت كاكابافيه في تصريح لها بأن المذكرة الثلاثية غير قانونية.

وقدمت شكوى إلى اللجنة الدستورية ضد وزيرة الخارجية، بدعوى أن الوزيرة تجاوزت صلاحياتها.

وأشارت الوكالة في خبرها إلى أن كاكابافيه "منزعجة" من تعهد السويد بتصدير أسلحة إلى تركيا.

كما نقلت عنها مطالبتها بإعادة النظر في بند تسليم المجرمين المطلوبين إلى تركيا.

والإثنين، شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على ضرورة أن تلتزم السويد وفنلندا بمذكرة التفاهم الثلاثية، وإلا فإن أنقرة لن تقبل انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".