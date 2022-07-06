وزيرة الخارجية السويدية تنتقد رفع حزب اليسار رموز بي كي كي

انتقدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، حزب اليسار في بلادها، بسبب رفع نوابه رموزاً لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، خلال انعقاد منتدى سياسي.

وقالت ليندي في تغريدة عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، إن ما قام به حزب اليسار "أمر غير مقبول بالمرة".

وأضافت أن "بي كي كي" صنف ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية من قبل حكومة أولوف بالم في بلادها عام 1984.

وأشارت إلى تورط التنظيم الإرهابي في مقتل العديد من الأطفال والأبرياء.

ودعت الوزيرة السويدية حزب اليسار إلى التوقف فوراً عن ممارساته المتعلقة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وفي سياق متصل، قام وزير العدل والداخلية السويدي مورجان جوهانسون، بنشر تغريدة ليندي عبر حسابه على تويتر، محذراً حزب اليسار من عواقب ممارساته.

وكان نواب عن حزب اليسار في السويد، رفعوا رموزاً لـ "بي كي كي" الإرهابي، خلال منتدى سياسي عقد في جزيرة جوتلاند السويدية، زاعمين أن "بي كي كي" ليس تنظيما إرهابيا.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قام أحد نواب حزب اليسار باستضافة المدعو أنس قنطار، أحد داعمي تنظيم "غولن" الإرهابي، في مقر البرلمان السويدي.