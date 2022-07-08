لافروف: مستعدون للتفاوض مع تركيا وأوكرانيا لحل أزمة الحبوب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، عن استعداد بلاده للتفاوض مع تركيا وأوكرانيا لحل أزمة الحبوب.

وفي تصريح من جزيرة بالي الإندونيسية، الذي يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، قال لافروف "روسيا وتركيا على استعداد لضمان سلامة السفن (المحملة بالحبوب) حتى المضائق خارج المياه الأوكرانية".

وشدد لافروف أن روسيا لا تمانع في حل مشكلة الحبوب (العالمية) عبر استخدام المخزون الروسي من الحبوب؛ مستدركا أن القيود الغربية الأحادية المتعلقة بتأمين السفن الروسية ومنع دخولها إلى الموانئ تسبب بمشكلة في طريقة دفع ثمن المنتجات الغذائية.

وأضاف "إن كان الغرب يريد حقا إخراج الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، فيجب إجبار كييف على تطهير تلك الموانئ من الألغام، والسماح للسفن بمغادرة المياه الأوكرانية".

وقال "نحن على استعداد للتفاوض مع زملائنا الأوكرانيين والأتراك حول مشكلة الحبوب، فهذه المشكلة لها حلول. فعلي أوكرانيا رفع الحصار عن موانئها وإزالة الألغام منها، وضمان الخروج الآمن للسفن".

يشار إلى أنه وبمبادرة من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تم إنشاء "خط ساخن" بين كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا لحل أزمة خروج سفن الشحن الناقلة للحبوب من موانئ الأخيرة.

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.