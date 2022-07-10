ستة قتلى على الأقل في قصف روسي على مبنى سكني شرقي أوكرانيا

قتل ستة أشخاص على الأقل صباح الأحد في قصف روسي على مبنى سكني في بلدة تشاسيف يار شرقي أوكرانيا، فيما أعلن حاكم دونيتسك بافلو كيريلنكو على تلغرام عن "تواصل عملية الانقاذ".

وقال "تمكن المسعفون من إخراج ستة قتلى وخمسة جرحى" مضيفا أن "قرابة 30 شخصا لا يزالون تحت أنقاض" المبنى المكون من أربعة طوابق الذي استهدفه صاروخ روسي من طراز اوراغان.

شاهد مراسلو وكالة فرانس برس الذين وصلوا إلى المكان بعد الضربة المبنى المنهار جزئيًا وعمال الإنقاذ وجرافة تعمل على إزالة الركام من المنطقة.

واشار الحاكم إلى أن "رجال الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من التواصل مع شخصين تحت الأنقاض".

منطقة دونيتسك ذات الأغلبية الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا هدفًا ذا أولوية لموسكو التي أعلنت أنها سيطرت على منطقة لوغانسك، بعد انسحاب القوات الأوكرانية من مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك مؤخراً.