روسيا تعلق تصدير الغاز عبر خط "نورد ستريم1" إلى أوروبا

دخل إغلاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم1"، اليوم الإثنين، حيز التنفيذ، ليتوقف بذلك المصدر الرئيسي للغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، جراء "أعمال الصيانة".

ومن المقرر أن يمتد الإغلاق حتى 21 يوليو/ تموز وسط قلق أوروبي من تمديد الإغلاق فترة أطول، ما يعمق من أزمة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، بحسب إعلام غربي.

والجمعة، أعلنت "نورد ستريم" الشركة المسؤولة عن تشغيل خط الأنابيب "نورد ستريم1"، عن وقف مؤقت في ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا لتنفيذ أعمال صيانة.

وقال المشغل في بيان إنه سيتم إغلاق الخط من 11 وحتى 21 يوليو الجاري لتنفيذ أعمال صيانة مجدولة، بما في ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي لضمان التشغيل الفعال والآمن.

وبحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فإن خط الأنابيب المذكور بدأ اليوم أعمال الصيانة السنوية، لتتوقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا لمدة 10 أيام.

وأضافت الشبكة أن بعض الحكومات والأسواق والشركات الأوروبية قلقة من إمكانية تمديد الإغلاق لفترة اطول.