بوتين يتوجه إلى طهران الأسبوع المقبل لحضور اجتماع ثلاثي مع أردوغان ورئيسي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارة لطهران يوم الثلاثاء المقبل.

وستكون هذه ثاني زيارة خارجية لبوتين منذ بدء التدخل العسكري لموسكو بأوكرانيا في 24 فبراير، عقب رحلة إلى آسيا الوسطى في نهاية يونيو الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين سيتوجه إلى طهران الثلاثاء المقبل لحضور اجتماع ثلاثي مع قادة إيران وتركيا، وهو ما يسمى بصيغة أستانا للاجتماعات الخاصة بالمحادثات المتعلقة بسوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء إنه خلال الزيارة ، سيعقد بوتين أيضا اجتماعا منفصلاً مع أردوغان.