صاروخ اوكراني يستهدف مستودع ذخيرة روسيا قرب خيرسون

استهدفت القوات الأوكرانية، مستودعا روسيا للذخيرة خلال الليل، ما أدى إلى انفجار هائل.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، إن الضربة الصاروخية استهدفت مستودعا في نوفا كاخوفكا الخاضعة لسيطرة روسيا، والتي تبعد حوالي 55 كيلومترا شرق مدينة خيرسون الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وأظهر مقطع مسجل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا ضخما، تشير طبيعته إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ هيمار التي حصلت عليها من الولايات المتحدة في قصف المنطقة.

وعرضت وكالة أنباء تاس الروسية رواية مختلفة، قائلة إن منشأة لتخزين الأسمدة انفجرت وسببت أضرارا بسوق تجاري ومستشفى ومنازل.

من جانبها قالت السلطات الأوكرانية أيضا إن قصفا روسيا استهدف مدينة ميكولايف صباح الثلاثاء أصاب منشأتين طبيتين ومبان سكنية.

وقال فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف على تليغرام، إن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم.

وانطلقت صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا ومناطق أخرى حيث واصلت القوات الروسية تقدمها.

وبحسب بيان للاستخبارات البريطانية صدر الثلاثاء تواصل روسيا تحقيق "مكاسب صغيرة ومتزايدة" في اقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث دفع القتال العنيف حاكم المقاطعة الأسبوع الماضي إلى حث سكانها المتبقين البالغ عددهم 350 ألفا على الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا في غرب أوكرانيا.

في الوقت ذاته، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني في شرق أوكرانيا السبت إلى 34 فتيلا، وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو، على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشال تسعة مصابين من المبنى في شاسيف يار.

وأوضح تقرير الاستخبارات البريطانية إن روسيا استولت على بلدة هريوريفكا الأوكرانية وواصلت التقدم نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك في إقليم دونيتسك.

واضاف التقرير "من المرجح أن تواصل القوات الروسية الضغط العسكري على القوات الأوكرانية أثناء إعادة تجميع صفوفها وإعادة تشكيلها لشن مزيد من الهجمات في المستقبل القريب".

برغم ذلك، قالت بريطانيا إن روسيا ربما تعتمد بشكل أكبر على القوات الخاصة، مثل مجموعة فاغنر للمرتزقة، لتجنب تعبئة عامة.