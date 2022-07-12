هجوم إلكتروني يستهدف رئيسة البنك المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء أن رئيسته، كريستين لاغارد، استهدفت في هجوم إلكتروني، لكن لم يتم اختراق أي معلومات.

وقعت المحاولة مؤخرا، وفق ما قاله البنك المركزي ومقره فرانكفورت الذي يضم 19 دولة تستخدم اليورو في رد عبر رسالة إلكترونية على سؤال عن تقرير نشره موقع (بيزنس انسايدر)، وأضاف أنه حدد وأوقف الهجمة سريعا، لكن ليس لديه ما يضيفه بينما لا يزال التحقيق جاريا.

نشر (بيزنس انسايدر) تقريرا دون تسمية المصادر يقول إن لاغارد استقبلت رسالة نصية مما بدا أنه رقم هاتف محمول للمستشارة الألمانية السابقة انغيلا ميركل تطلب التواصل معها عبر واتساب لأن ذلك سيكون أكثر أمنا.

وأضاف أن لاغارد تواصلت آنذاك مع ميركل هاتفيا لتسأل عما إذا كانت فعلا ترغب في التواصل عبر تطبيق واتساب، وأشار إلى أن من يقف وراء المحاولة كان يهدف على ما يبدو للسيطرة على حسابات شخصيات بارزة مختلفة على واتس آب وعلى تطبيقات المراسلة الأخرى.