وزير الخارجية الأوكراني: محادثات تركيا يجب أن تكون بضمانات روسية

قال وزير الخارجية الأوكراني إن صادرات الحبوب من موانئهم لن تستأنف دون ضمانات أمنية لأصحاب السفن وأصحاب البضائع وأوكرانيا كدولة مستقلة.

من المقرر أن يعقد مسؤولون عسكريون من روسيا وأوكرانيا يوم الأربعاء أول محادثات مباشرة بين حكومتيهما منذ شهور في إسطنبول لمناقشة خطة الأمم المتحدة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود.

وفي حديثه إلى الأسوشيتدبرس قبيل انطلاق المحادثات، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أي اتفاق بحاجة إلى ضمانات من روسيا "باحترام هذه الممرات، وعدم التسلل ومهاجمة الموانئ براً أو من الجو باستخدام صواريخ. "

كما أخبر كوليبا الأسوشيتدبرس يوم الثلاثاء أن الجيش الأوكراني يخطط ويستعد لتحرير كامل المدن والبلدات التي تحتلها روسيا بالقرب من ساحل البحر الأسود.

وصعدت القوات الأوكرانية بالفعل من نشاطها لاستعادة الأراضي في الجنوب حيث تركز روسيا على شرق أوكرانيا.

وردا على سؤال حول احتمال عقد مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأت باجتياح روسيا لأوكرانيا المجاورة في 24 فبراير/ شباط، استبعد وزير الخارجية انطلاق محادثات سلام في وقت قريب.

وقال "لا تزال روسيا في حالة حرب، ولا تسعى لإجراء مفاوضات. إنهم يبحثون عن طريقة لحملنا على تنفيذ إرادتهم، وهذا لن يحدث".

وأشار إلى أن موسكو تحاول ضم مدن خيرسون وماريوبول ومدن أخرى تم الاستيلاء عليها عبر فرض المناهج الدراسية الروسية، وفرض التعامل بالعملة الروسية، وتقديم جوازات سفر روسية للأوكرانيين.

واضاف "أنا واثق تماما من أنه بمجرد تحرير هذه الأراضي، سيحرق الغالبية العظمى من الأوكرانيين جوازات سفرهم الروسية في المواقد".