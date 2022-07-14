كوريا الشمالية تعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

اعترفت كوريا الشمالية رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت وكالة جوسيون المركزية المحلية، الخميس، إن وزيرة الخارجية "تشوي سيون هي بعثت برسائل، الأربعاء، إلى نظيريها من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت أن الوزيرة "تشوي" أعلنت في رسائلها عن قرار الاعتراف الرسمي باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضافت أن "كوريا الشمالية تحرص على تطوير العلاقات مع هاتين المنطقتين على أساس قيم الحرية والسلام والصداقة".

وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن النظام السوري الاعتراف بما أسماه "استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك"، شرقي أوكرانيا.

وفي اليوم التالي، أعلنت أوكرانيا قطع علاقاتها مع نظام بشار الأسد على خلفيه اعترافه باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، معتبرة أن ذلك يمثل "عملا غير ودي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير/ شباط الماضي، مرسومين يقضيان باعتراف روسيا بـ "استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك" عن أوكرانيا.

وباتت كوريا الشمالية وسوريا الدولتين الوحيدتين - غير روسيا - في الأمم المتحدة المعترفة باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، في حين أحجم حلفاء روسيا عن الاعتراف بهما.

وفي 24 فبراير الماضي بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال المنطقتين، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.