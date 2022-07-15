الخارجية الروسية تؤكد أن اجتماع أزمة الحبوب المنعقد في إسطنبول أثمر اتفاقات محتملة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن اجتماع إسطنبول الذي تشارك فيه تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لبحث سبل نقل الحبوب من البحر الأسود، أسفر عن صياغة بعض العناصر لاتفاقيات محتملة.

وأفادت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي الخميس، أن أزمة الحبوب تمت مناقشتها مع الوفود العسكرية بشكل مفصل، وأن المفاوضات ستستمر بنفس الصيغة.

وأكدت زاخاروفا أنه رغم محاولة الولايات المتحدة تعزيز القدرة العسكرية لنظام كييف، إلا أن العملية العسكرية الروسية ستستمر لتحقيق جميع الأهداف التي حددتها الإدارة الروسية.

وعلى صعيد آخر، تطرقت المسؤولة الروسية إلى عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، معربة عن استعداد روسيا لتقديم الدعم لهذه العملية في المستقبل.

وأضافت أن روسيا ترى أن عملية التطبيع بين البلدين تصب في صالح الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن الاجتماع الرباعي الذي عقد لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا اتفق على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وقال أقار في تصريحات صحفية، إن اجتماع إسطنبول الرباعي، تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.

وأشار إلى أن الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع المقبل في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل ويوقعان "على الإجراءات التي قمنا بها".

ويعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.