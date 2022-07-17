استمرار المظاهرات في المجر رفضا لإصلاح ضريبي تسعى إليه الحكومة

تظاهر الآلاف في العاصمة المجرية بودابست لليوم الخامس تواليا، أمس، ضد الإصلاح الضريبي الذي تخطط له الحكومة.

بدأت الاحتجاجات وهي الأولى منذ إعادة انتخاب الزعيم المحافظ فكتور أوربان في نيسان/أبريل، الثلاثاء، بعد تبني البرلمان إصلاحا ضريبيا قال محتجون إنه سيزيد الضرائب على مئات الآلاف من صغار التجار.

وهتف المتظاهرون في وسط بودابست السبت "أوربان اللعنة عليك!". وقالت المحامية إيلونا بوسزتاي (37 عاما) لوكالة فرانس برس "هذا جنون. هذا لن يجلب شيئا للميزانية".

وقال متظاهر آخر يدعى زولتان غيميسي وهو مدرّس يبلغ 68 عاما "تواصل الحكومة التخطيط لإجراءات تقشفية (لكن) الناس لم يعد بمقدورهم التحمل".

كان أوربان دافع الجمعة عن الإصلاح معتبرا إياه "جيدا وضروريا".

وتجري البلاد مناقشات مع بروكسل بشأن إجراءات لدعم اقتصادها، وهي تعاني تضخما مرتفعا.

وأعلنت الحكومة الأربعاء "حال الطوارئ" للاستجابة لأزمة الطاقة الناجمة من الحرب في أوكرانيا، وسط زيادة مزمعة في إنتاج الفحم ومناشدات للعائلات من أجل خفض استهلاك الطاقة.