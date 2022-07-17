روسيا تدمر قاذفات "هيمارس" أمريكية حصلت عليها أوكرانيا مؤخراً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قاذفات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، وفقا لوكالة "تاس" المحلية..

وأفاد متحدث الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت مستودعا لتخزين صواريخ "هاربون" المضادة للسفن في موقع صناعي في مدينة أوديسا،

وأكد كوناشينكوف استخدام موسكو أسلحة أرضية أيضا لتدمير قاذفات صواريخ "هيمارس" الأمريكية وعربة إمداد، حسب الوكالة.

وذكر المسؤول الروسي أن قوات بلاده قصفت أيضا موقعا للكتيبة 97 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة زابوروزي، مما أسفر عن مقتل 65 جنديا وتدمير أكثر من 10 مركبات خاصة.

والجمعة الماضية، طالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الدول الغربية بتزويد بلاده بالمزيد من منظومة الصواريخ المدفعية ذات القدرات العالية "هيمارس"، مؤكدا أن هناك "تغييرات كبيرة في ساحة المعركة لصالح أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة تقديمها حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تشمل قاذفات صواريخ من طراز"هيمارس".

ووفقا لمسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم كشف اسمه، تشمل المساعدات 4 قاذفات صواريخ "هيمارس"، وذخيرة صاروخية إضافية و3 مركبات تكتيكية وقطع غيار وألف ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم.