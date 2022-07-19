23 عاما على عرش الليكود.. نتنياهو رئيساً للحزب من جديد

أعلنت لجنة الانتخابات في حزب "الليكود" اليميني أن بنيامين نتنياهو سيواصل رئاسة الحزب لعدم وجود منافس له.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: "يرأس بنيامين نتنياهو قائمة الليكود في الانتخابات المقبلة أيضا".

وأضافت: "قررت لجنة الانتخابات في الحزب التي يديرها القاضي المتقاعد مناحيم نئمان انه لن تجري انتخابات لهذا المنصب لأن نتنياهو هو المرشح الوحيد".

وكان عدد من قادة الحزب قالوا في الأشهر الماضية إنهم سينافسون نتنياهو على رئاسة الحزب، غير أن أيا منهم لم يرشح نفسه لمنافسته.

وقاد نتنياهو الحزب الأكبر في إسرائيل لما مجموعه 23 عامًا، وسيرأس قائمته في الانتخابات الإسرائيلية العامة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي العام، التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية، إلى أن نتنياهو هو الأقرب لتشكيل الحكومة القادمة، ومع ذلك فإن فرصه ليست مضمونة تماما.

ويواجه نتنياهو اتهامات بشبه الفساد تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، ومع ذلك ما زال يتربع على عرش المفضلين إسرائيليا لترؤس الحكومة.

وخلال العامين الماضيين فشل نتنياهو 3 مرات بتشكيل حكومة بسبب معارضة قادة أحزاب يمينية ترؤسه لها، أثناء محاكمته بتهم الفساد.

وترأس نتنياهو "الليكود" لأول فترة ما بين فبراير/شباط 1993 وحتى يوليو/تموز 1999، ثم عاد لرئاسة الحزب في ديسمبر/كانون الأول 2005 وما زال في منصبه حتى الآن.

وأصبح نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الأطول خدمة، حيث قضى أكثر من 15 عامًا في المنصب على فترات.

ويتمتع نتنياهو بدعم واسع داخل حزبه "الليكود" وأيضا من قبل الأحزاب اليمينية الموالية وهي "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية".

وفي المقابل، تعارض أحزاب يمينية أخرى، بما فيها "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"يمينا" برئاسة أياليت شاكيد، رئاسته للحكومة لمحاكمته بشبهات الفساد.

ولكن نتنياهو يصر على براءته ورفضه الاتهامات ضده.

وفيما عدا نتنياهو، فإن باقي مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية سيجري انتخابهم في العاشر من أغسطس/آب المقبل، حيث يشارك 140 ألف ناشط من الحزب بالانتخابات، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي.

وتتوقع استطلاعات الرأي حصول "الليكود" على 34 من مقاعد الكنيست الـ 120.

ويقول مراقبون إن الانتخابات القادمة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لبنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة.

وقبل أسبوعين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لمرشحين إنه حال تشكيله الحكومة القادمة، فإنه لن يسعى لولاية جديدة.