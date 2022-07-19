40.2 درجة مئوية.. بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

سجلت بريطانيا اليوم رقما قياسيا لأعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد على الإطلاق بواقع 40.2 درجة مئوية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، في بيان، إن "درجة الحرارة بلغت 40.2 (104.3 فهرنهايت) في مطار هيثرو".

وكانت أعلى درجة حرارة سجلت سابقا في بريطانيا هي 38.7 درجة مئوية عام 2019 في "كامبريدج" جنوب شرق إنجلترا، بحسب المصدر نفسه.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر على مدار اليوم، فيما يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنها قد "تصل إلى 42 درجة مئوية"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأصدرت السلطات البريطانية توصيات للمواطنين بالبقاء في منازلهم خلال ذروة الموجة الحارة، الثلاثاء، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً بتوقيت لندن.

والإثنين، أطلق مكتب الأرصاد الجوية تحذير الحرارة باللون الأحمر لأول مرة منذ أن بدأ العمل بهذا النظام العام الماضي.

ويشير التحذير باللون الأحمر إلى إمكانية حدوث آثار صحية عكسية جراء درجات الحرارة بالغة الارتفاع، ما قد يتطلب "تغيرات مستدامة في ممارسات العمل، والروتين اليومي".