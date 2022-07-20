أنصار واي بي جي الإرهابي في فنلندا يحتجون على مذكرة التفاهم مع تركيا

نظم أنصار تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي مظاهرة بالعاصمة الفنلندية هلسنكي للاحتجاج على مذكرة التفاهم التي أبرمتها البلاد مع تركيا.

وذكر مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن أنصارا للتنظيم الإرهابي اجتمعوا أمام مكتبة "أودي" الواقعة مقابل البرلمان.

وأضاف أن أنصار التنظيم رددوا شعارات ضد الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ووزير الخارجية بيكا هافيستو.

وحمل المتظاهرون رايات التنظيم الإرهابي ورددوا هتافات من قبيل: "فنلندا للبيع، ولا للناتو".

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

و"بي كي كي PKK"، تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فضلا عن المنطقة الحدودية التركية جنوب شرق البلاد.