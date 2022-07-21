الدوما الروسي يتهم بايدن بالسعي لاستمرار حرب أوكرانيا للبقاء في السلطة

قال رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لاستمرار الحرب في أوكرانيا من أجل البقاء في السلطة.

ونقلت وكالة "تاس" المحلية تصريحات لفولودين نشرها عبر حسابه على تيليغرام، قال فيها إن أوكرانيا ستكون في دائرة الضوء خلال انتخابات التجديد النصفي القادمة للكونغرس، خصوصا وأن بايدن يدعو لاستمرار الحرب "حتى آخر أوكراني".

وأضاف فولودين أن بايدن "فعل كل شيء لمنع التوصل إلى تسوية سلمية في دونباس"، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن من المهم لبايدن الاحتفاظ بأغلبية مؤيديه في الكونغرس "ما لم يواجه (دعوى) العزل"، أو أنه "لن يتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

واعتبر أن بايدن يحتاج إلى مزيد من العمل العسكري في أوكرانيا من أجل البقاء في السلطة، مضيفا أن ليس لديه مخرج آخر.

وزعم فولودين أن أوكرانيا فقدت سيادتها وهي على وشك التدمير الذاتي.

وأكمل أن بايدن "يتشبث بالسلطة، ويدفع العالم بأسره إلى صراع مسلح وأزمة اقتصادية، حيث بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ 40 عاما، والأسعار في الاتحاد الأوروبي عند أعلى مستوياتها".

وتسائل: "هل مكتب بايدن الرئاسي يستحق حقا هذه التضحيات؟".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تشهد الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يعاد انتخاب كافة أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، مقابل ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، أي 35 مقعداً من أصل 100، كما تشمل الانتخابات الاقتراع على مناصب 39 حاكم ولاية من أصل 50.