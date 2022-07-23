مسؤول أوكراني: روسيا تقصف البنية التحتية لميناء أوديسا

أعلن مسؤول أوكراني، السبت، أن صواريخ روسية ضربت البنية التحتية لميناء أوديسا الأوكراني، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن "العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر".

وأضاف "أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء"، بحسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وأمس، جرت في إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" عثمان أشكين باك، وعدد من ممثلي البلدان الأخرى المعنية.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.