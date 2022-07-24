بدء تجمع سفن الحبوب في ثلاث موانئ أوكرانية تحضراً لاستئناف عمليات التصدير

أعلنت إدارة الموانئ الأوكرانية بدء تجمع قوافل سفن الحبوب في موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني تحضيراً لاستئناف عمليات التصدير.

وأفادت الإدارة في بيان، الأحد، اكتمال الاستعدادات لاستئناف عمل الموانئ الثلاث، إثر توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية".

وأكدت ضرورة تقدم السفن بطلب لضمها إلى القوافل المذكورة، مشيرة أن دخول وخروج هذه السفن إلى الموانئ الثلاث سيتم تحت قيادة سفينة محددة.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، جرت في إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.