رئيس ألمانيا: الحرب الروسية في أوكرانيا تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي

حذر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من "انقسام" قد يحدث بين الدول الأوروبية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، محذراً أنها "حرب ضد وحدة أوروبا"، بحسب ما نقلت إذاعة دويتشه فيله (صوت ألمانيا).

وقال شتاينماير في خطاب في مدينة بادربورن الأحد، إن "الحرب التي يشنها بوتين على أوكرانيا هي أيضا حرب ضد وحدة أوروبا"،

وتابع: "علينا ألا ننقسم، علينا ألا نجعل العمل الكبير الذي بدأناه بطريقة واعدة جدا من أجل أوروبا موحّدة يتعرض للتدمير".

وأضاف أن "هذه الحرب لا تعني أراضي أوكرانيا فحسب، إنها تمسّ الأساس المشترك لقيمنا ونظامنا السلمي".

وتساءل شتاينماير: "هل نحن مستعدون لهذا الأمر؟ نواجه جميعا هذه القضية اليوم وفي الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة".

ونوّه إلى أن "روسيا لا تكتفي بإعادة النظر في الحدود، لا تكتفي باحتلال أراضي دولة مجاورة مستقلة وذات سيادة، إنها تصل الى حدود التشكيك في طبيعة الدولة الأوكرانية".