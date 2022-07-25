وزير الخارجية الروسي: هدفنا الأعلى هو الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صراحة عن أن هدف موسكو الأعلى من الحرب هو الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تناقض مع ما سبق للكرملين أن أعلنه من نوايا حول الحرب في أوكرانيا.

تأتي تصريحات لافروف وسط جهود أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود، وهو أمر من شأنه أن يساعد في تخفيف نقص الغذاء العالمي بموجب اتفاق جديد اختبرته ضربة روسية على ميناء أوديسا نهاية الأسبوع.

وفي كلمته خلال قمة جامعة الدول العربية بالقاهرة مساء الأحد، قال لافروف إن موسكو عازمة على مساعدة الأوكرانيين "على تحرير أنفسهم من عبء هذا النظام غير المقبول".

واتهم كييف وحلفائها الغربيين بإطلاق دعاية تهدف لضمان أن تصبح أوكرانيا "العدو الأبدي لروسيا".

واضاف لافروف "سيستمر الشعبان الروسي والأوكراني في العيش معا، وسنساعد الشعب الأوكراني بالتأكيد على التخلص من هذا النظام المعادي للشعب وللتاريخ".

تناقضت تصريحات لافروف بشكل حاد مع موقف الكرملين في أوائل الحرب، حيث شدد المسؤولون الروس مرارا على أنهم لا يسعون للإطاحة بحكومة زيلينسكي.