روسيا تفرض غرامات ثقيلة على واتس آب وسناب تشات لعدم التزامهما بالقوانين المحلية

فرضت روسيا غرامة على تطبيقي واتس اب وسناب تشات لعدم تخزينهما بيانات المستخدمين الروس على خوادم محلية، وذلك ضمن جهود الحكومة للسيطرة على نشاط عمالقة الانترنت.

وفرضت محكمة في موسكو يوم الخميس غرامة 18 مليون روبل/300 ألف دولار على واتس اب وغرامة قدرها مليون روبل على سناب تشات.

وجاءت الغرامات لشكوى من روسكومنادزور وهي الوكالة الاتحادية الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات.

تسعى الحكومة الروسية منذ سنوات الى فرض سيطرة أكثر إحكاما على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في جهد تكثف في الأشهر الماضية ضمن مساعي موسكو للحد من تدفق المعلومات بشأن أوكرانيا.

لم ترد شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لواتس اب، وكذلك شركة سناب، على مكالمات الاسوشيتدبرس لطلب التعليق.

قالت المحكمة إنها فرضت غرامة على واتس اب لرفضه مرارا تخزين وكشف بيانات المستخدمين الروس.

فرضت روسيا أول غرامة على واتس اب أول بقيمة 4 ملايين روبل في أغسطس/آب عام 2021.

كما فرضت محكمة في موسكو غرامة على شركة آبل بقيمة مليوني روبل حوالي 34 ألف دولار في وقت سابق هذا الشهر بسبب تخزين البيانات أيضا.