الرئيس الأوكراني يتفقد سير عمليات تحميل الحبوب تمهيدا لتصديرها

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ميناء أوديسا على البحر الأسود للاطلاع على سير عمليات تحميل الحبوب تمهيدا لتصديرها بعد توقيع اتفاق اسطنبول.

والأسبوع الماضي، تم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال زيلينسكي متحدثا من الميناء في منطقة أوديسا: "أول سفينة يتم تحميلها الآن منذ بداية الحرب".

وأضاف أن تصدير القمح والحبوب الأخرى سيبدأ من السفن المحملة بالفعل التي لم تتمكن من مغادرة الموانئ بسبب اجتياح روسيا للبلاد أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وتُعد أوكرانيا مُصدرًا عالميًا رئيسيًا للقمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس، وقد أدى فقدان هذه الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وهدد بانعدام الأمن السياسي وساعد في دفع المزيد من الناس إلى الفقر والجوع في البلدان الفقيرة.

ويضمن اتفاق إسطنبول الذي جرى في 22 الشهر الجاري تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.