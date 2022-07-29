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هولندا تخطط لجرعة إضافية معززة ضد كوفيد19 في الخريف القادم

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 29.07.2022 16:20
هولندا تخطط لجرعة إضافية معززة ضد كوفيد19 في الخريف القادم

في سعيها لتفادي موجة تفشي جديدة لكوفيد -19 في الخريف القادم، قالت الحكومة الهولندية إن بوسع كل شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر الحصول على جرعة لقاح معزز في حملة يتوقع أن تبدأها في سبتمبر/ أيلول.

قالت وزارة الصحة الهولندية في بيان اليوم إن لجنة استشارية من الخبراء أوصت بدورة جديدة من التطعيمات "للحفاظ على الحماية من الأمراض الخطيرة والوفيات، ولضمان الحصول على الرعاية الصحية" ولمنع المشاكل الناجمة عن قضايا مثل نقص العاملين.

تخرج هولندا من ذروة إصابات كوفيد-19 خلال الصيف أدت إلى ارتفاع عدد حالات العلاج بالمستشفيات لكنها لم ترهق نظام الرعاية الصحية. وبعد الارتفاع الحاد، تباطأ معدل الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

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