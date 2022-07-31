استهداف مقر أسطول البحر الأسود الروسي بهجوم بواسطة طائرة مسيرة

تعرض مقر الأسطول الروسي بالبحر الأسود في مدينة سيفاستوبول لهجوم بطائرة مسيرة اليوم الأحد ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

أدى الانفجار الذي وقع في المقر الرئيسي بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، إلى إلغاء الاحتفال بعيد القوات البحرية الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود إن الطائرة المسيرة بدت وكأنها محلية الصنع.

ووصفت العبوة الناسفة بأنها "منخفضة الطاقة"، لكن عمدة مدينة سيفاستوبل ميخائيل رازفوزاييف، قال إن ستة أشخاص أصيبوا في التفجير.

لم تتوفر معلومات حول المكان الذي بدأت منه الطائرة المسيرة التحليق.

تقع سيفاستوبول على بعد حوالي 170 كيلومترا جنوب البر الرئيسي الأوكراني، وتسيطر القوات الروسية على جزء كبير من منطقة البر الرئيسي على طول البحر الأسود.

وبينما يستمر القتال في أماكن أخرى من أوكرانيا، قال عمدة مدينة ميكولايف الساحلية الرئيسية، فيتالي كيم، إن شخصا لقي مصرعه في قصف روسي دمر فندقا وبنايات مدرسة.

وقالت الإدارة الإقليمية في منطقة سومي بشمال أوكرانيا والواقعة بالقرب من الحدود الروسية، إن القصف أسفر عن مقتل شخص.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجمات وقعت السبت في منطقة دونيتسك التي تخضع جزئيا لسيطرة القوات الانفصالية الروسية.

من جانبها، نفت أوكرانيا الأحد استهداف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم بطائرة مسيرة ووصفت الاتهامات الروسية بأنّها "استفزاز متعمّد".

وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا في بيان، إنّ الاتهامات الروسية ب"هجوم أوكراني على مقر الأسطول الروسي في سيباستوبول" هي "استفزاز متعمّد". وأضاف أنّ "تحرير شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلّة سيحدث بطريقة أخرى أكثر فاعلية".