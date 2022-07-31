بمناسبة يوم البحرية الروسية.. بوتين يوقع ميثاق الأسطول العسكري الروسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين يقران العقيدة الجديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي، بمناسبة يوم البحرية الروسية.

وذكر موقع "روسيا اليوم" اليوم أن العقيدة الجديدة تعتبر نهج الولايات المتحدة نحو الهيمنة في المحيطات العالمية بمثابة "تحد رئيسي للأمن القومي لروسيا لاتحادية".

وتشمل العقيدة الجديدة إدراك "خطورة" عدم وجود عدد كاف من القواعد ونقاط التمركز خارج حدود روسيا الاتحادية المخصصة لتموين السفن التابعة للقوات البحرية الروسية.

كما تعتبر البحرية الروسية مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط "مهمة لضمان الأمن القومي لروسيا"، حسب المرسوم.

وتتضمن العقيدة الجديدة توفير نقاط ضمان لوجستية- فنية في البحر الأحمر، وتطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حديثة حاملة للطائرات التابعة للقوات البحرية.

وصباح اليوم، أكد بوتين في كلمته خلال احتفال بمناسبة يوم البحرية الروسية بمدينة بطرسبورغ، أن البحرية الروسية قادرة على الرد "بسرعة خاطفة" على كل من يقرر التعدي على سيادة البلاد وحريتها.

وتطرق بوتين إلى عقيدة البحرية الروسية الجديدة قائلا: "لقد رسمنا حدود ومناطق المصالح الوطنية لروسيا"، حسب الموقع.