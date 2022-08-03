السويد.. أنصار بي كي كي الإرهابي يتظاهرون ضد تركيا

نظم أنصار تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي مظاهرة بالعاصمة السويدية ستوكهولم ضد تركيا.

وبحسب مصادر صحفية تجمع أنصار التنظيم الإرهابي أمام البرلمان السويدي، الأربعاء، ورددوا هتافات مناهضة لتركيا، ودعوا إلى مقاطعة منتجاتها.

كما رفع المتظاهرون أعلام التنظيم الإرهابي وصور زعيمه عبد الله أوجلان.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

و"بي كي كي PKK"، تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فضلا عن المنطقة الحدودية التركية جنوب شرق البلاد.