الجيش الروسي يقصف مدينة أوكرانية قريبة من محطة نووية

تعرضت مدينة ميكولايف ومدينة نيكوبول القريبة من أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا لقصف روسي كثيف اليوم الخميس.

ذكر مكتب الرئاسة الأوكرانية أن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب العشرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تعرضت تسع مناطق أوكرانية لإطلاق نار.

كما تعرضت مدينة دونيتسك في الشرق التي يسيطر عليها الانفصاليون، للقصف، قالت السلطات المحلية المدعومة من روسيا إن خمسة مدنيين قتلوا، وأصيب ستة آخرون.

وتعرضت منطقتان في ميكولايف للقصف بشكل متكرر في الأسابيع الماضية.

أطلقت القوات الروسية 60 صاروخا على نيكوبول الواقعة في منطقة دنيبروبتروفسك.

لحقت أضرار بنحو خمسين بناية سكنية سكني في نيكوبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 107 آلاف نسمة، وأصابت بعض المقذوفات خطوط كهرباء، ما ترك سكان المدينة بدون كهرباء، بحسب السلطات.

تقع نيكوبول بالقرب من محطة زابوريجيا لإنتاج الطاقة النووية، التي سيطرت عليها القوات الروسية في وقت مبكر من الحرب.

يعتقد خبراء في معهد دراسات الحرب، ومقره الولايات المتحدة، أن روسيا تقصف المنطقة عن قصد، وهو "ما يضع أوكرانيا في موقف صعب".

وجاء في أحدث تقرير للمعهد "إما أن ترد أوكرانيا بإطلاق النار، وتخاطر بإدانة دولية ويقع حادث نووي (وهو أمر من غير المرجح أن تفعله القوات الأوكرانية)، أو تسمح القوات الأوكرانية للقوات الروسية بمواصلة إطلاق النار على مواقع أوكرانية من منطقة آمنة فعالة".

عبر الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق هذا الأسبوع عن قلقه من الوضع في محطة زابوريجيا.

من جانبه قال اللفتنانت جنرال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس إن الجيش الروسي قصف مستودعي ذخيرة أوكرانيين بالقرب من قرية نوفويفانيفكا في منطقة زابوريجيا، ومستودعا للوقود بالقرب من محطة سكة حديد زابوريجيا.

وقال المكتب الرئاسي إن خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، تعرضت للقصف من جانب روسيا في شمال أوكرانيا.

تعرضت الكثير من المنشآت الصناعية للقصف في المدينة، التي كانت هدفا متكررا أيضا.

وفي مدينة تشوهويف المجاورة، أصاب صاروخ مبنى سكني من خمسة طوابق.

وفي منطقة دونيتسك شرق البلاد، حيث تركز القتال في الأسابيع الماضية، قصفت بنايات سكنية في جميع المدن الكبرى ودمرت مدرسة في قرية أوشيريتين.

تعاني المنطقة من عدم وجود إمدادات الغاز، والكهرباء والمياه، وتقوم السلطات بإجلاء سكانها.

قالت السلطات الانفصالية، المدعومة من روسيا في مدينة دونيتسك، إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في قصف أوكراني للجزء الأوسط من المدينة اليوم الخميس.

في دونيتسك، ألقت السلطات الانفصالية المدعومة من روسيا باللوم على القوات الأوكرانية في قصف الجزء الأوسط من المدينة اليوم الخميس.

نفى ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تورط أوكرانيا في القصف.

وزعم، دون تقديم أدلة، أن القوات الروسية أو الانفصالية هي المسؤولة عن القصف.

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارا بإطلاق النار على الأراضي الخاضعة لسيطرتهما.

استولت القوات الروسية بالفعل على منطقة لوغانسك المجاورة.

قال سيرهي هايداي، حاكم لوغانسك، على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يحشد السكان المحليين لمحاربة قوات كييف، كما ينقل "عمال المناجم الذين لا غنى عنهم".

أعلنت السلطات الأوكرانية عن اختطاف عمدة قرية آخر رفض التعاون مع الروس في منطقة خيرسون الجنوبية، وهي منطقة محتلة بالكامل تقريبا.

تأتي أنباء اختطاف سيرهي لياخنو، عمدة قرية هورنوستايفكا، في الوقت الذي تحشد فيه روسيا المزيد من القوات في المنطقة تحسبا لهجوم مضاد من جانب كييف، وقبل الاستفتاء المزمع على أن تصبح المنطقة جزءا من روسيا.