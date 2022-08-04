الناتو يحذر من إمكانية مهاجمة روسيا لدول الجوار إذا انتصرت في أوكرانيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، من إمكانية مهاجمة روسيا لدول الجوار إذا انتصرت في حربها ضد أوكرانيا.

وأوضح ستولتنبرغ في تصريح صحفي، الخميس، أن دعم الحلف لكييف مسؤولية أخلاقية، وأن من مصلحة الناتو عدم نجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق رغباته بأوكرانيا.

وذكر أن العالم يرى في تحقيق بوتين لمصالحه بالقوة العسكرية على أنها "خطر" للجميع.

وأضاف: "إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب، فإن بوتين سيتأكد من أن العنف ينجح ومن ثم يمكنه أن يصل إلى دول الجوار".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ضد موسكو.

وكانت روسيا اعترفت رسميا في فبراير الماضي، بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لها "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.