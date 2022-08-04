للمرة الأولى منذ 1975.. نسبة التضخم في هولندا تتجاوز 10%

شهدت هولندا ارتفاعا في أسعار الاستهلاك بنسبة 10,3% على أساس سنوي في تموز/يوليو، فيما تجاوزت نسبة التضخم 10% للمرة الأولى منذ 1975.

فقد أعلن المكتب المركزي الهولندي للإحصاءات في بيان أن "زيادة التضخم تُفسّر بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة وإيجارات المنازل".

ولفت إلى أن "التضخم يتجاوز الـ10% للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 1975". وبلغت زيادة أسعار الاستهلاك في هولندا في حزيران/يونيو 8,6%.

وذكر أن موارد "الطاقة هي حاليًا مساهم كبير في التضخم العالمي".

بلغت نسبة زيادة أسعار موارد الطاقة (الكهرباء والغاز والتدفئة في المدن) 108%، مقابل 84% في حزيران/يونيو.

وأوضح المكتب أن منذ الأول من تموز/يوليو 2022، تمّ تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على موارد الطاقة مؤقتاً من 21% إلى 9%. ويستمرّ هذا الخفض حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وساهمت إيجارات المنازل أيضًا بزيادة نسبة التضخم. وأوضح المكتب أن وفق الأرقام الأولية، كانت إيجارات المنازل أعلى بنسبة 3% في تموز/يوليو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكذلك ساهمت أسعار المواد الغذائية (+2,3%) وخصوصًا مشتقات الحليب والسكر والحلويات في زيادة نسبة التضخم الشاملة الشهر الفائت.