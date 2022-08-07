20 ألف إصابة بكورونا و44 وفاة في روسيا

سجلت روسيا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد مركز إدارة أزمة كورونا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، اليوم أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت بمقدار 20 ألفا و303 حالات جديدة في أنحاء روسيا في الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ 30 مارس/ آذار الماضي، وفق وكالة "تاس" المحلية.

وأوضح المركز أن البلاد سجلت 1505 حالات دخول إلى المستشفيات بسبب الفيروس، السبت، مقارنة بعدد 2141 حالة، الجمعة.

وذكر المركز أن حالات دخول المستشفيات سجلت انخفاضا في 63 منطقة، وارتفعت في 12 أخرى، بينما لم يتغير الوضع في 10 مناطق.

وأفاد المركز بوفاة 44 مريضا بالفيروس، السبت، مقارنة بعدد 46 وفاة، الجمعة.

وحتى الأحد، سجلت روسيا 18 مليونا و712 ألفا و699 إصابة بالفيروس، منها 382 ألفا و741 وفاة.