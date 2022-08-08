الكرملين: بوتين لن يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الكرملين، الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقاده في نيويورك، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال من وكالة أنباء "تاس" الحكومية، إن بوتين "لا يخطط للسفر ولا لإلقاء خطاب" أمام الجمعية العامة.

وأوضحت الوكالة أنه بدلا من ذلك، سيقود وزير الخارجية، سيرغي لافروف وفدا من مسؤولين رفيعي المستوى لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنطلق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ77 في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، بحضور زعماء وقادة من 193 دولة.