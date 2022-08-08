الكرملين وكييف يتبادلان التهم بقصف محطة زابوريجيا النووية

اتهم الكرملين كييف بالوقوف خلف قصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا محذراً من "عواقب كارثية" فيما ردت كييف التهمة على الجيش الروسي بأنه من قصف المحطة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية "من القوات المسلحة الأوكرانية... قد ينطوي على خطورة قصوى" و"قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية".

وأضاف أن روسيا "تنتظر من الدول التي لها تأثير على القادة الأوكرانيين أن تستخدم نفوذها لمنع تواصل عمليات قصف مماثلة".

تعرضت محطة زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية، لعمليتي قصف طالتا بعض منشآتها خلال الأيام الأخيرة.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف خلف القصف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن القصف الأخير ليل السبت الأحد، ألحق أضراراً في خطّ توتر عالٍ يمدّ منطقتين أوكرانيّتين بالكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى حدوث "ضغط قوي" في المحطة تسبّب في انبعاث الدخال من جهاز الهدف منه حماية المعدات الكهربائية والتحكّم فيها.

وقالت الوزارة الروسية "تمكّن رجال الإطفاء الذين حضروا إلى المكان من إزالة الدخان".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "جرى خفض قوة المفاعلَين 5 و6 في المنشأة النووية إلى 500 ميغاوات من أجل منع توقّف العملية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الوضع في محطة زابوريجيا المخاوف. فقد فتح الجيش الروسي النار على المباني الإدارية في الموقع، خلال هجومه الذي أدى إلى السيطرة على محطة زابوريجيا في آذار/مارس، الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع حادث نووي كبير.

كذلك، اتهمت روسيا القوات الأوكرانية الشهر الماضي بشنّ هجوم عبر طائرة من دون طيار على هذه المحطّة النووية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين على أن "اي هجوم على محطات الطاقة النوويّة هو أمر انتحاري".