ملايين الألمان قد يعجزون عن دفع فواتير الطاقة في الشتاء القادم

حذرت جمعية المستأجرين الألمان من أن ملايين المواطنين لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف فواتير التدفئة الشتاء المقبل.

وقال رئيس الجمعية لوكس سيبينكوتين، لصحيفة "دير تاغيس شبيغل" المحلية الإثنين، إن أسعار الغاز المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي "تكافح للتأقلم مع زيادة تكاليف المعيشة".

وأكد أن قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على مستهلكي الغاز "سيزيد من تكاليف المعيشة".

وأضاف: "ما زلنا لا نعرف كمية الغاز التي سينقلها بوتين، وكم سترتفع أسعار الغاز مرة أخرى. لكن الحكومة تخطط لفرض ضريبة غاز في أكتوبر/تشرين الأول ستضيف نحو ألف يورو (1020 دولارا) على كل أسرة".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلنت روسيا خفض إمدادات الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا بنحو 20 بالمئة من طاقته الاستيعابية.

وكانت روسيا تمد أوروبا بـ 41 بالمئة من حاجتها من الغاز الطبيعي، قبل أن تتراجع النسبة إلى أقل من 30 بالمئة في الوقت الحالي، وسط مخاوف أوروبية من قطع كامل للغاز قبل حلول الشتاء.