انفجار مخزن ذخيرة في قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انفجار مخزن ذخيرة في قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم دون أن يسجّل سقوط أي ضحايا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية اليوم إن "عدة ذخائر" تابعة لسلاح الجو "انفجرت" قرب القاعدة في نوفوفيودوروفكا، مضيفة أن "أي شخص لم يصب نتيجة الانفجار".

وأفاد مسؤولون محليون عن وقوع عدة انفجارات الثلاثاء قرب قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.

وقال مساعد لرئيس القرم الذي عيّنته موسكو عبر تلغرام "يمكنني تأكيد وقوع عدة انفجارات في منطقة نوفوفيودوروفكا. يتم التحقق من ملابساتها".