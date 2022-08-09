قاتل ضد الفاشية والنازية.. وفاة مقاتل إيطالي عن عمر 103 سنوات

توفي في روما اليوم أبرز مقاتل إيطالي بالمقاومة ضد الفاشية والقوات النازية في الحرب العالمية الثانية، عن عمر ناهز 103 أعوام.

أعلنت الجمعية الوطنية للمحاربين غير النظاميين في روما وفاة ماريو فيورنتيني الذي قاد مجموعة من المحاربين ضد نظام بينيتو موسوليني، ثم المحتلين النازيين لإيطاليا.

في واحدة من المعارك، تغلبت مجموعته على ثلاث فرق ألمانية. وأصبح فيورنتيني أسطورة بين أنصاره المقاومين لفراره من سجن نازي أربع مرات.

تزوج من زميلته في المقاومة لوتشيا اوتوبريني عام 1945 وهو العام الذي حررت فيه إيطاليا. وتوفيت اوتوبريني عام 2015.

من أجل أفعاله الشجاعة، منحته إيطاليا ثلاث ميداليات فضية للشرف وثلاث أوسمة من الحرب.

بعد الحرب العالمية الثانية، رفض فيورنتيني الفرصة للترشح للبرلمان وحصل بدلا من ذلك على شهادة في الرياضيات. ولاحقا درس في جامعات بإيطاليا وكندا والولايات المتحدة.

وفي 2018، شارك في تأليف كتاب عن الرياضيات أبرز أهم المعضلات الرياضية للقراء الصغار.