وزارة الجيوش الفرنسية تعتذر لسائحتين روسيتين لمنعهما من دخول موقع سياحي

أكدت وزارة الجيوش الفرنسية أنه ما زال يُسمح للروس بزيارة الأماكن السياحية "العسكرية" معربة عن أسفها لإساءة "الحكم" بعد عدم السماح لروسيتين بزيارة قصر فينسين في باريس.

وقد منعت روسيتان من الدخول إلى قصر فينسين بسبب جنسيتهما في 28 تموز/يوليو.

يوجد داخل القصر الواقع شرق باريس أحد مراكز خدمة الدفاع التاريخي التي يمكن للجمهور الوصول إلى مكتباتها وأرشيفها في ظل تدابير معينة.

وذكرت إحدى الروسيتين وهي صحافية تبلغ من العمر 31 عاما لوكالة فرانس برس أنها "منزعجة" من هذا الإجراء. وأقرت بأنها وصلت إلى فرنسا "قبل خمسة أشهر" لأنها "فرت" من روسيا بسبب "معارضتها للحرب".

وبررت دائرة في وزارة الجيوش الإثنين منعهما بأنه تم بناء على "توجيه داخلي" اتخذ "بعد غزو أوكرانيا" لفرض قيود على "دخول المواطنين الروس إلى المقرات العسكرية للوزارة".

واتصل مكتب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء بفرانس برس لتوضيح رده مؤكدا أن الأماكن السياحية التابعة للوزارة لا تزال مفتوحة للروس.

وأوضح أن الحادث الذي وقع في قصر فينسين يندرج في إطار "التطبيق العشوائي" للقاعدة التي اعتمدت في شباط/فبراير لجميع المنشآت العسكرية.

وشدد على أنه "من البديهي أن (هذه القاعدة) لا يمكن تطبيقها بنفس الطريقة على المباني الاستراتيجية والأماكن المفتوحة للجمهور مثل المتاحف".

ردا على سؤال حول توجيهات الوزارة الفرنسية، فضلا عن الدعوات في فنلندا لوقف إصدار تأشيرات سياحية جديدة لمواطنين روس دعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الثلاثاء هذه الدول إلى "العودة إلى رشدها".

وقال بيسكوف للصحافيين "هذه التصريحات تأتي من دول وصفناها بأنها غير صديقة... كثير من هذه الدول يدفعها عداؤها لدرجة التصرف بلا وعي".