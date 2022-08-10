أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات القرم وتدمير 9 طائرات حربية روسية

أعلنت القوات الجوية الاوكرانية اليوم تدمير تسع طائرات حربية روسية في قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، ما من شأنه تصعيد الحرب.

فيما نفت روسيا تضرر أي من طائراتها في تفجيرات الثلاثاء، أو وقوع أي هجوم.

وأحجم المسؤولون الأوكرانيون عن إعلان مسؤوليتهم عن الانفجارات، ساخرين من تفسير روسيا بأن الذخائر في قاعدة ساكي الجوية اشتعلت فيها النيران وانفجرت، كما أكدوا على أهمية شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو قبل ثماني سنوات.

في خطابه الليلي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بعد عدة ساعات من التفجيرات تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعادة شبه الجزيرة مضيفا "هذه حرب روسيا ضد أوكرانيا وضد كل أوروبا الحرة بدأت في شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحرير شبه جزيرة القرم".

وسعت السلطات الروسية يوم الأربعاء إلى التقليل من أهمية الانفجارات، فقالت إن جميع الفنادق والشواطئ لم تتأثر في شبه الجزيرة، وهي مقصد سياحي شهير لكثير من الروس.

وأدت الانفجارات التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 13 إلى فرار السياح في حالة من الذعر مع تصاعد أعمدة الدخان.

استخدمت الطائرات الحربية الروسية قاعدة ساكي لضرب مناطق في جنوب أوكرانيا، وسادت تكهنات على شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية بأن صواريخ طويلة المدى أطلقتها أوكرانيا أصابت القاعدة.

كثيرا ما حذر المسؤولون في موسكو أوكرانيا من أن أي هجوم على القرم من شأنه أن يؤدي إلى انتقام واسع سيشمل قصف "مراكز صنع القرار" في كييف.

قال مستشار الرئاسة الأوكراني أوليكسي أريستوفيتشيوم، الثلاثاء إن الانفجارات نجمت إما عن سلاح طويل المدى أوكراني الصنع أو من عمل مقاتلين ينشطون في شبه جزيرة القرم.

تقع القاعدة خارج مدى انظمة هيمارس الصاروخية التي توفرها الولايات المتحدة لاوكرانيا.

نجح الجيش الأوكراني في استخدام تلك الصواريخ التي يبلغ مداها 80 كيلومترا لاستهداف الذخيرة ومستودعات الوقود والجسور الاستراتيجية وغيرها من الأهداف الرئيسية في الأراضي التي تحتلها روسيا.