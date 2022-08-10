عشرات المفقودين في انقلاب زورق مهاجرين بالقرب من جزيرة رودس

أطلقت السلطات اليونانية عملية بحث وإنقاذ كبيرة شرق جزيرة كارباثوس بعد انقلاب زورق على متنه عشرات المهاجرين ليلاً.

وقال خفر السواحل الأربعاء إنه أنقذ 29 رجلا على مسافة 33 ميلا بحريا جنوب شرق جزيرة كارباثوس، الواقعة بين جزيرتي رودس وكريت.

وأضاف أن من جرى إنقاذهم جاءوا من أفغانستان والعراق وإيران، وقالوا للسلطات إنه كان هناك ما بين 60 إلى 80 شخصا على متن الزورق عندما انقلب.

وقال الناجون إن القارب أبحر من أنطاليا على ساحل جنوب تركيا، وكانت وجهته إيطاليا عندما واجه مشكلات خلال الليل.

واكد خفر السواحل أن زورقي دوريات تابعين لخفر السواحل وسفينة تابعة للبحرية اليونانية ومروحية تابعة للقوات الجوية وثلاث سفن على الأقل تشارك في جهود البحث والإنقاذ.

كان الطريق البحري الأكثر شيوعا لطالبي اللجوء من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا يمر من تركيا إلى جزر اليونان القريبة، ولكن مع زيادة دوريات السلطات اليونانية في بحر إيجه، ومع ورود تقارير تفيد بأن اليونان تقوم بترحيل أشخاص بإجراءات موجزة دون السماح لهم بتقديم طلب لجوء، يسعى العديد منهم الى اتباع الطريق الأطول والأكثر خطورة مباشرة إلى إيطاليا.

وتنفي السلطات اليونانية قيامها بعمليات ترحيل بإجراءات موجزة غير قانونية لطالبي اللجوء.