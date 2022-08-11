الأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية في أوكرانيا

حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، من وقوع كارثة حال استمرار العمليات العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

وأعرب غوتيريش عن القلق العميق بشأن تطور الوضع في محطة زابوريجيا النووية وحولها.

وقال: "ناشدت جميع الأطراف المعنية اللجوء إلى الحس السليم والعقل وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرض السلامة المادية أو الأمن للمحطة النووية، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، للخطر".

وأضاف: "للأسف بدلاً من خفض التصعيد، وردت تقارير على مدى الأيام العديدة الماضية عن المزيد من الحوادث المقلقة للغاية والتي يمكن إذا استمرت أن تؤدي إلى كارثة".

ودعا القوات العسكرية الروسية والأوكرانية إلى "الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة للمحطة، وعدم استهداف منشآتها أو محيطها".

وحث غوتيريش، الطرفين على سحب أي أفراد عسكريين ومعدات من المصنع والامتناع عن أي نشر إضافي للقوات أو المعدات في الموقع.

وأكد على ضرورة عدم استخدام المنشأة كجزء من أي عملية عسكرية.

ودعا إلى اتفاق عاجل على المستوى الفني بشأن محيط آمن من نزع السلاح لضمان سلامة المنطقة.

كما أكد على مواصلة الأمم المتحدة دعمها الكامل للعمل الحاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهودها لضمان التشغيل الآمن للمحطة.

وحث غوتيريش، الطرفين على تزويد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصول فوري وآمن وغير مقيد إلى الموقع.

وقال: أي ضرر محتمل قد يقع لمحطة زابوريجيا أو أي منشآت نووية أخرى في أوكرانيا، أو في أي مكان آخر، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على المنطقة المجاورة، ولكن على المنطقة وخارجها، هذا غير مقبول على الإطلاق.

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة دعت إليها روسيا حول الوضع في المحطة النووية.

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على "زابوريجيا" أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا جنوب شرق أوكرانيا، ويشهد محيطها هجمات جوية تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتوفر المحطة التي تضم 6 مفاعلات نووية نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاواط / ساعة.

ولدى أوكرانيا 15 مفاعلا نوويا نشطا في 4 محطات بالبلاد، توفر منها حوالي نصف احتياجاتها من الكهرباء.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.