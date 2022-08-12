رئيسة اليسار السويدي تعارض نشر نواب صوراً لهم مع راية بي كي كي

أعلنت رئيسة حزب اليسار السويدي نوشي دادغوستار، معارضتها لما يفعله بعض النواب من حزبها بنشرهم لصور مع راية تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها دادغوستار لصحيفة "أفتونبلادت" السويدية، حول نشر 3 نواب من حزبها صورا مع شعار "بي كي كي" الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زيارة مدينة "فيسبي" الأحد الماضي.

وقالت دادغوستار إنها تعارض هذا التصرف من النواب، وإنها لن تشارك في عمل كهذا.

وكانت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، أدانت نشر صور لنواب من حزب اليسار مع شعار "بي كي كي" الإرهابي.

وأكدت أندرسون على أن تنظيم "بي كي كي" مدرج على لوائح الإرهاب ليس في السويد فحسب، إنما في كافة دول الاتحاد الأوروبي.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.