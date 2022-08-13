ارتفاع كبير في عمليات العبور غير النظامي إلى دول الاتحاد الأوروبي

قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" إن عمليات العبور غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 86% بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت،

ففي تموز/يوليو، ارتفع عدد عمليات العبور هذه، على أساس سنوي، بنسبة 63%، ليبلغ 34.570، استنادًا إلى بيانٍ بالإحصاءات الأولية نشرته المنظمة.

وقد سُجلت بحسب الوكالة أكثر من 14,866 عملية دخول غير شرعية، أي ما يُمثل "قرابة ثلاث أضعاف" ما كان عليه الحال في تموز/يوليو 2021 عبر طريق البلقان وهي "الأكثر نشاطًا".

وغالبية الذين يسلكون هذا المسار سوريون وأتراك وأفغان.

أما طريق وَسط البحر الأبيضالمتوسط فقد سلَكها أكثر من 42.500 مهاجر بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، ما يُمثل زيادةً بـ44% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما سجل طريق الحوض الشرقي للمتوسط عبور 22,601 شخص وهو ما يمثل "أكثر من الضعف" مقارنة بالعام الفائت.

أوضحت "فرونتكس" أن هذه الإحصاءات لا تشمل المهاجرين الأوكرانيين الداخلين إلى الاتحاد الأوروبي عبر معابر حدودية.

فقد لجأ 7,7 ملايين أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي لبلادهم في شباط/فبراير الفائت، حسب "فرونتكس".