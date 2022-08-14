مسؤول روسي يتوقع اتفاقا بشأن النووي الإيراني الأسبوع المقبل

توقع مسؤول روسي، الأحد، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النووي الإيراني خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" المحلية تصريحات حصرية للممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قال فيها إن التوصل لاتفاق نهائي حول خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشأن البرنامج النووي الإيراني "من الممكن أن تتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

وأضاف: "في حالة التطور الإيجابي للأحداث، قد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل".

وتابع: "من الممكن أن تتفق جميع الدول المشاركة في محادثات فيينا على نسخة النص التي قدمها منسقو الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس/ آب الجاري".

واستدرك قائلا: "في حال وجود تعديلات أو اعتراضات، فمن الصعب توقع تطورات أخرى حاليا. علينا أن ننتظر لبداية الاسبوع المقبل".

وأضاف أوليانوف أن منسقي الاتحاد الأوروبي أدخلوا عدة تعديلات على النص المطروح حاليا على الطاولة.

وأشار أن النص النهائي للاتفاق "ليس نصا للاتحاد الأوروبي، ولكنه النص الذي طوره جميع المشاركين في المحادثات" الجارية منذ أبريل/ نسيان الماضي.

وأوضح أوليانوف أن عمل المنسقين وممثلي الاتحاد الأوروبي يتمثل في "طرح خيارات حل وسط"، مشيرا أنه من الواضح أن الولايات المتحدة "وافقت" على النص المقدم.

وأضاف: "إيران لم تحدد موقفها بعد من النص، ولذلك لا أستطع التكهن بالقضايا التي مازالت لدى طهران".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية عزمها مراجعة نص الاتحاد الأوروبي "النهائي" لإحياء الاتفاق النووي.

ومساء الإثنين الماضي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقديم "النص النهائي" للاتفاق النووي مع إيران، داعيا الدول المعنية لاتخاذ قراراتها من أجل إحياء الاتفاق.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وتخللت المفاوضات سلسلة من الانقطاعات بسبب الخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن.

وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما.