الجيش الروسي يعلن عن انفجار مستودع للذخائر في شبه جزيرة القرم

وقع انفجار في مستودع للذخائر تابع للجيش الروسي في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا منذ 2014.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الثلاثاء، أن المستودع الكائن في منطقة جانكوي كان يحتوي على معدات لوحدة عسكرية روسية.

وأضاف البيان أن الانفجار نجم عن حريق بداخل المستودع، لم يُعرف سبب نشوبه بعد.

وأفاد أن الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية، وأن فرق الإطفاء تواصل أعمال إخماد الحريق.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس/آذار 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية.