السلطات الفرنسية تعتقل 25 شخصا للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات

أعلنت قناة بي إف إم تي في الفرنسية، الثلاثاء، بأن السلطات المختصة ألقت القبض على 25 شخصا للاشتباه بتورطهم بإشعال حرائق الغابات التي دمرت مساحات واسعة من الأراضي خلال الصيف الجاري.

وأوضحت القناة الإخبارية أنه من بين الـ 25 شخصًا المعتقلين، تم إدانة 4، وبقي 6 رهن الحبس الاحتياطي بتهمة التسبب في إشعال الحرائق.

ومؤخراً، أدرج برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس) فرنسا في قائمة الدول المعرضة للخطر الشديد المتوقع بسبب الحرائق.

وبحسب بيانات البرنامج، فإن أكثر من 48 ألف هكتار من الأراضي احترقت في فرنسا هذا العام نتيجة الحرائق.

وتستعر العديد من الحرائق في جميع أنحاء فرنسا، وكثير منها طبيعي، لكن بعضها يشتبه في أنه عمل متعمد من قبل مخربين.

وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حر شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق وانتشرت حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.