تحديد موقع مجموعة من المهاجرين السوريين العالقين منذ أيام على الحدود اليونانية التركية

حددت الشرطة اليونانية موقع 38 سوريا عالقين على الحدود اليونانية التركية منذ أيام في جزيرة على نهر إيفروس الحدودي.

وأوضحت الشرطة في بيان مساء الإثنين "بعد معلومات جديدة وتحقيقات معمّقة، تم تحديد موقع مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، وهم سوريون بحسب تصريحاتهم، من بينهم تسع نساء وسبعة أطفال "في الأراضي اليونانية".

واكتشف موقع المهاجرين "على مسافة نحو أربعة كيلومترات من النقطة المعلنة في البداية وكانت خارج الأراضي اليونانية" كما أضاف البيان مشيرا إلى أن من بينهم "امرأة حامل".

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي إن المهاجرين: "جميعهم في حالة جيدة جدا (...) كانوا على متن قارب على مسافة أربعة كيلومترات جنوب جزيرة إيفروس التركية".

وكتب على تويتر "نقلت المرأة الحامل إلى المستشفى احترازيا".

وأثارت هذه القضية ضجة في الأيام الأخيرة على الإنترنت مع تحذير صحافيين ومنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان من "الحالة الحرجة" للاجئين.

ويفصل نهر إيفروس (ماريتسا بالتركية) الحدود البرية اليونانية التركية (شمال شرق) ويمتدّ على 200 كيلومتر تقريبا.

والسبت، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى "اتخاذ تدابير عاجلة" لإنقاذ "حوالى أربعين شخصا عالقين على جزيرة صغيرة على الحدود بين اليونان وتركيا".

وكتبت المفوضية في تغريدة "وفقا للتقارير الإعلامية الواردة، توفي طفل بشكل مأسوي. وما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فنحن نخشى تعرض المزيد من الأرواح للخطر".

ولم يؤكد الوزير والشرطة حتى الآن المعلومات حول وفاة الطفل التي حدثت الأسبوع الماضي بحسب الأمم المتحدة ووسائل إعلام في جزيرة إيفروس.

وأفادت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان ووسائل إعلام أن هؤلاء اللاجئين كانوا ضحايا عمليات صد غير قانونية بين اليونان وتركيا، وقد تقطعت بهم السبل في جزيرة في إيفروس منذ أيام.

وتواجه اليونان اتهامات من منظمات غير حكومية ووسائل إعلام لمسؤوليتها في الإبعاد القسري وغير القانوني للمهاجرين عن حدودها البحرية والبرية. فيما تنفي الحكومة اليونانية المحافِظة هذه الاتهامات.