القضاء الفرنسي يدرس وثائق خطيرة حول مجزرة التضامن في دمشق عام 2013

أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن القضاء الفرنسي يدرس صوراً ومقاطع فيديو تُظهر جرائم منسوبة للنظام السوري في حي التضامن في دمشق عام 2013، كانت وزارة الخارجية الفرنسية أرسلتها إليه.

من جهتها كشفت وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضية أنها تلقت عددًا كبيرًا من الوثائق حول جرائم محتملة قد تكون قوات النظام السوري ارتكبتها.

وأوضحت أن هذه الوثائق التي تتضمن عددا كبيرا من الصور ومقاطع فيديو، تُظهر فظائع ارتكبتها قوات النظام السوري أثناء مجزرة حيّ التضامن في دمشق عام 2013، أدت إلى مقتل عشرات المدنيين.

وذكّرت بأنه تمّ جمع العناصر بفضل ما قام به مدافعون عن حقوق الإنسان، مشيدةً بشجاعتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوقائع المزعومة من أخطر الجرائم الدولية، خصوصا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي السياق، أوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تدرس حاليا ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل.

وأواخر نيسان/أبريل، نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز" في واشنطن مقالات ومقاطع فيديو تكشف تصفية عشرات الأشخاص على أيدي قوات النظام في حيّ التضامن.

ويظهر مقطع التُقط في نيسان/أبريل 2013، عنصراً من قوات النظام بلباس عسكري يأمر أشخاصا عصبت أعينهم وربطت أيديهم بالركض، وحين يبدأون بالركض يتم اطلاق النار عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى، وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث.