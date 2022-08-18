اللاجئون إلى أوروبا يسلكون طريق جزيرة كيثيرا اليونانية

وصل زورق شراعي على متنه عشرات المهاجرين اليوم الخميس إلى جزيرة كيثيرا، البعيدة عن الطريق المعتاد لطالبي اللجوء، وفق ما قالت السلطات اليونانية.

قال خفر السواحل اليوناني إن 67 شخصا كانوا على متن الزورق الذي وصل إلى ميناء على الساحل الغربي لكيثيرا، هو الثالث في أقل من يومين يصل إلى الجزيرة الواقعة جنوب البر الرئيسي.

إجمالا وصل 237 مهاجراً إلى الجزيرة بين صباح الأربعاء ومنتصف نهار الخميس.

وقالت السلطات إن من بين الزوارق الأخرى التي وصلت الجزيرة يوم الأربعاء جنح الأول على الساحل الجنوبي للجزيرة وعلى متنه 97 شخصا - 93 من أفغانستان وثلاثة من تركيا وواحد من باكستان.

وقال خفر السواحل يوم الخميس إن القارب أبحر من تشيشمي بتركيا ، وان المجموعة تضم 55 طفلا.

والقي القبض على ثلاثة أتراك كانوا على متن السفينة، أعمارهم 30 و 29 و17 عاما، للاشتباه في أنهم مهربو المهاجرين.

وقالت السلطات إنه بعد ساعات وصل زورق آخر يحمل 73 شخصا -62 عراقيا وتسعة إيرانيين وروسيين اثنين- إلى ميناء كيثيرا يرافقهم خفر السواحل. ومن بين من كانوا على متنه 21 قاصرا وست نساء. وقال خفر السواحل يوم الخميس إن الروسيين اللذين كانا على متن الزورق اعتقلا للاشتباه في أنهما المهربين.

جزيرة كيثيرا ليست وجهة آلاف الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، اذ يعبر معظم من يحاولون الوصول إلى اوروبا من الساحل التركي إلى جزر بحر إيجه المجاورة لليونان.

لكن مع تعزيز الدوريات اليونانية وورود تقارير عن ترحيل الوافدين الجدد بإجراءات موجزة إلى تركيا دون السماح لهم بتقديم طلبات للجوء، يسلك المزيد من المهاجرين طرقا أطول وأكثر خطورة مباشرة إلى إيطاليا.

هذا وتنفي السلطات اليونانية قيامها بعمليات ترحيل بإجراءات موجزة غير قانونية لطالبي اللجوء.