شهادات جديدة على سوء معاملة السلطات اليونانية للاجئين غير النظاميين

تعرض عدد من المهاجرين غير النظاميين لمعاملة سيئة من السلطات اليونانية قبل أن يعمل حرس الحدود التركية على إنقاذهم.

ففي 12 أغسطس/آب الجاري، أنقذت وحدات من حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، 107 مهاجرين، ومعهم جثة رجل.

وأظهرت إفادات المهاجرين أن السلطات اليونانية أجبرتهم على العودة إلى تركيا بعد إخراجهم من المخيمات بطريقة غير قانونية.

وقال المهاجر السوري وليد عمر، للصحفيين في مديرية الهجرة بأدرنة، إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة في الجانب اليوناني.

وأوضح أن القوات اليونانية ضبطتهم بعد عبورهم من نهر مريج الفاصل بين تركيا واليونان، ونقلتهم لاحقًا إلى أحد المخيمات.

وذكر أن الجنود اليونانيين أجبروهم على حمل مهاجر فاقد للوعي، وتركوهم فوق صخرة على نهر مريج.

وأشار إلى أن السلطات التركية مدت يد العون لهم بعد أن عثرت عليهم فوق الصخرة، وكان المهاجر الفاقد للوعي قد توفي.

من جهته أعرب المهاجر رضوان حسين سعدون (لم يذكر جنسيته)، عن شكره للقوات التركية التي أنقذتهم، وقال إن الجانب اليوناني قام بحبسهم.